Antes e depois: após perda de 80 quilos, Dora realizou o sonho de retirar o excesso de peles! Veja como está agora

Há 1h e 32min

No «Goucha», revemos imagens de Dora, que foi ao nosso programa no passado dia 7 de dezembro. Dora perdeu 80 quilos e queria retirar o excesso de peles, e o programa «Goucha» surpreendeu a nossa convidada com a oferta dessa mesma cirurgia. Recebemos o cirurgião plástico Rúben Malcata Nogueira, que nos fala do caso de Dora. Acompanhamos a ida de Dora à clínica e recebemos a mesma em estúdio para ver o resultado final. Com o sonho finalmente concretizado, a nossa convidada recorda o processo do pós-cirurgia.