Antigo dono de terreno quer metade do valor de objetos encontrados nas escavações

Há 2h e 42min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Tesouro (des)enterrado».

Quem traz o caso a tribunal é o antigo dono do terreno, Feliciano Esteves. Marco comprou dois terrenos a Feliciano e um deles veio a revelar-se mais valioso: durante as escavações foi descoberto um túnel com vários metros de extensão com objetos de valor. Ao saber da descoberta, Feliciano reclama metade dos objetos, algo que Marco discorda uma vez que a descoberta foi feita após a compra do terreno.