Antónia encontra-se com Pedro: «Pode ser uma armadilha»

Ontem às 23:17

Em «Para Sempre», Antónia (Marina Mota) vai ter com Pedro (Diogo Morgado) e diz que não se arrepende de nada do que fez e pede que não desista de Clara (Inês Castel-Branco). Pedro avisa-a que deve algo a Elias (António Capelo), ele chega com um padre. Pedro diz que sempre acreditou nele e Elias acredita nela, por isso estão prontos para celebrar o casamento. Antónia fica espantada.