Antónia está encurralada: «Só existe para me torturar»

Ontem às 23:46

Em «Para Sempre», Elias (António Capelo) diz a Antónia (Marina Mota) que Pedro (Diogo Morgado) continua sem falar com ele, ela também não consegue falar com Tibério desde que lhe contou dos problemas no negócio da mina e está com receio do que ele vá fazer para se vingar.