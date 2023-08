Antónia: «Eu levei o corpo para a Cachena e assumo as minhas responsabilidades»

12 ago, 23:07

Em «Para Sempre», Antónia (Marina Mota) reúne-se com o Inspetor para falar do caso do Telmo. Pedro (Diogo Morgado) aparece. Antónia mostra o vídeo de Lourenço (Pedro Sousa) a matar Telmo e diz que foi um acidente. Acaba por confessar que levou o corpo de Telmo do local do crime para a Cachena.