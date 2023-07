Ontem às 23:07

Em «Para Sempre», Girafa e Patrícia estão bastante entusiasmados com a casa nova, perguntam quando mudam. Antonino diz que por ele casava já amanhã, Maria das Dores (Patrícia Tavares) irrita-se com eles porque não se quer apresar e vai para dentro. Antonino promete prémio a Patrícia e Girafa se convencerem a mãe a casar com ele.