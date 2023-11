António Cardoso: «É um projeto de interesse nacional, um campo de golf em Vieira de Minho»

19 nov, 16:35

No «Somos Portugal», o Presidente da Câmara Municipal de Viera do Minho fala do grande crescimento do turismo no município, tanto portugueses, como turistas estrangeiros. Fala de projetos futuros e das tradições que caraterizam a região.