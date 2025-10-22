António confessa a Flor: «Sempre tive esperança que me tivesses aprendido a amar de verdade»

Há 2h e 38min

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Dudu (Tomás Taborda) que o pai dele podia ter ficado para jantar e sai disparada para o chamar. Flor corre atrás do carro, mas Sammy (José Fidalgo) não a vê. António (João Catarré) estranha o comportamento da mulher, que diz que sentiu um impulso em fazer aquilo. António anuiu saber que não é o homem da sua vida, mas Flor contraria-o a dizer-lhe que apesar do amor que viveu no passado, ser com ele que se sente bem e segura, adorando a família que construíram.