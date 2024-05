Há 3h e 3min

No «Dois às 10», António Costa conta que ganhou pequenos luxos ao deixar o cargo de Primeiro Ministro: «... ter o telemóvel desligado à noite, não ter que pôr o despertador». O antigo Primeiro Ministro, revelou o motivo que o levou a demitir-se do cargo, no dia 7 de novembro de 2023. António Costa afirma que não convive mal com a crítica e conta que não lê nem valoriza comentários nas redes sociais.