António é um agente de execução que luta para salvar famílias do despejo

Há 3h e 25min

No «Dois às 10», António Matos fala do caso de Odília Gonçalves que, há 2 anos sem pagar renda, iria de ter de viver na rua com os seus 9 gatos, o namorado, duas filhas e um genro. António conseguiu ajudar esta família a manter uma casa onde dormir.