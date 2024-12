António está furioso com Aida

Há 24 min

Em «Festa é Festa», António (Luís Simões) foi ter com Fátima (Marta Andrino) para desabafar sobre a nova tarefa que Aida (Ana Guiomar) lhe deu: ficar no largo à espera que o carteiro passe para receber as revistas e jornais em primeira mão. Fátima fica escandalizada e diz que isso não faz parte das funções dele. António concorda, mas não pode dizer que não. Lembram-se de Paulo (Hélder Agapito) e ficam com saudades. Marco entra sisudo, mas sorri ao ver Carlos (Rodrigo Paganelli).