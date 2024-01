8 jan, 11:24

No «Dois às 10», o convidado conta como conheceu a mãe do jovem que afirma ser seu filho, mas António Pinto nega alguma vez ter tido relações com mãe deste. Desde 2005 até 2016, 2017 que tenta fazer um teste ADN. Revela que já falou com vários advogados já esteve em vários tribunais só que a justiça tem sido madrasta. Admite que só quer fazer o teste de paternidade para provar que é inocente e que ele não é seu filho.