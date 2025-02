António Leal e Silva surpreende Sara Prata: «Apetecia-me arrasar-te imenso, mas não consigo. És um amor»

Há 3h e 29min

No Goucha, conversamos com Sara Prata, atriz e jurada do Funtástico. A artista fala positivamente da experiência e é surpreendida com uma mensagem de António Leal e Silva, colega jurado do programa de domingo, que fala com carinho e diversão.

A atriz admite que inicialmente não gostou da ideia de partilhar mesa com António, por causa de certos comentários sobre os looks, contudo, ao conhecê-lo, mudou de opinião e hoje olha para este com carinho.