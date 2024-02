António Pedro Cerdeira é surpreendido em estúdio! Ator comove-se com palavras do filho: «Sei o pai que tenho»

Há 1h e 5min

António Pedro Cerdeira tem uma carreira marcada por altos e baixos. Nos últimos 2 anos viu-se envolvido em polémica após ser acusado de violência doméstica, algo que diz que se vai provar ser mentira: «Sinto que perdi trabalho».

Uma carreira que conta com 30 anos e que ultimamente tem sido pausada devido ao processo de alegada violência doméstica. Admite que agora vai haver sempre alguém que o associe a tal coisa, mesmo que fique provado que seja mentira.

António Pedro Cerdeira perdeu o pai jovem, quando tinha 22 anos, e diz que isso lhe mudou a vida. A família ficou mais unida e tornou-se um homem diferente. Mais recentemente, em 2019, perdeu a mãe de quem era muito próximo, no dia em quem estava a gravar uma novela.

Falou ainda do seu papel enquanto pai de dois filhos, frutos de duas relações diferentes, e da sua fama de galã. Foi surpreendido em estúdio com a presença do filho mais velho.