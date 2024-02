António Pedro Cerdeira recorda a morte da mãe: «Vi um cadáver a falar comigo»

Há 1h e 1min

No «Goucha», recebemos o ator António Pedro Cerdeira, que alegadamente foi vítima de violência doméstica e é também acusado desse mesmo crime. O ator recorda a perda da mãe, que faleceu em 2019, vítima de leucemia. Após a perda do pai, aos 22 anos, o laço com a mãe fortificou-se. O nosso convidado explica que não estava preparado para a perda, visto que foi algo muito rápido, e recorda como o processo foi «horrível». O ator recorda o dia fatídico da morte da mãe.