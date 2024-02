Há 1h e 12min

No «Goucha», recebemos o ator António Pedro Cerdeira, que alegadamente foi vítima de violência doméstica e é também acusado desse mesmo crime. O ator fala-nos do impacto deste tipo de processos na sua vida, e que «ninguém se quer ver metido em num assunto ou numa história com toques tão obscenos, pornográficos... (...) há um abrandamento de trabalho, e magoa», revela.