António recebe notícia inesperada após leitura da sentença

Há 1h e 53min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, contamos tudo do caso que marca o programa da tarde «Mudança forçada».

Marília e a vizinha vivem em apartamentos arrendados, mas por imposição da senhoria nunca assinaram contrato. Agora, é o filho quem gere os bens da senhoria, e Marília corre o risco de ficar sem habitação. A viver na mesma casa há 15 anos, e a vizinha há 40, Marília recebeu a palavra da senhoria de que se tudo fosse pago a tempo e horas, nunca as iria incomodar. Contudo, isso agora mudou.

O filho da senhoria, António, está a gerir os bens e agora quer vender as casas. Para o fazer, começou por quebrar os contratos de água, luz e gás das casas, para surpresa das inquilinas. António diz querer vender as casas, avaliadas em 250 mil euros, por 200 mil. Marília afirma concordar com o valor, mas quer ver o valor das rendas dos 15 anos, cerca de 90 mil euros, abatidos.