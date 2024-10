Há 1h e 19min

No «Dois às 10», conhecemos a história de António Silva. António recorda o dia do acidente que deixou a filha em coma durante 17 dias. Quando acordou do coma, Raquel não via, não falava e não andava. Ainda hoje, António sente-se culpado pelo acidente porque a filha só atravessou a rua para ir ter com ele, nesse dia, esqueceu-se de lhe dar um euro.