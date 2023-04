António revela a sua teoria: «O Paulinho deve ter cometido um crime!»

Em «Festa é Festa», António (Luis Simões) faz compras e conversa com Jorge (Manuel Melo) sobre o desaparecimento de Paulo (Hélder Agapito). Jorge está cada vez mais convencido de que Paulo foi raptado, mas António está mais inclinado para a hipótese de Paulo ter fugido, por ter cometido um crime ou algo do género. Jorge não fica convencido com esta teoria e diz que se calhar Paulo apaixonou-se pelo ilusionista e fugiu com ele.