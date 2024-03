António Sala desfia memórias de 60 anos de carreira - Veja a conversa completa

Há 1h e 38min

No «Dois às 10», recebemos o locutor, apresentador, músico e um verdadeiro comunicador, quem não se lembra de «despertar» com António Sala? Queria ser ator quando era pequeno, mas a rádio apareceu e rapidamente tornou-se a menina dos seus olhos. Acordou milhares de portugueses e animou tantos outros com a sua voz inconfundível, mas não ficou por aí. Apresentou vários programas de televisão, lançou-se na escrita e também na música. É um apaixonado por todas estas artes, mas nunca nenhuma vai roubar o lugar que a rádio tem no seu coração. Hoje, é um dos maiores comunicadores do país e uma inspiração para muitos. Seis décadas depois de ter falado para um microfone pela primeira vez. António Sala é nosso convidado para comemorar os 60 anos de carreira.