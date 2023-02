António Teixeira: «Isto pode acontecer a qualquer de nós, é preciso muito cuidado»

26 jan, 13:30

No «Dois às 10», o inspetor da PJ deixa um alerta para os cuidados a ter com objetos pequenos e perigosos para as crianças, a propósito de uma criança de 7 anos que morreu após ingerir uma pilha.