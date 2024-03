Há 2h e 36min

No «Goucha», recebemos Ana Barbosa, vencedora do Big Brother 2021 e terceira finalista do Big Brother - Desafio Final. A ex-concorrente explica-nos como encarou o jogo de Érica Silva e emociona-se ao falar da mesma. Depois, a nossa convidada revela que desta vez, se conseguiu entender bem com Débora.