Ao ouvir aparato, Gilberto entrou em casa do vizinho e deparou-se com a namorada em lingerie

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Furo indiscreto». Recebemos Noémia Sousa e Gilberto Santos. Noémia estava em casa do chefe quando o vizinho ao fazer um furo na parede fez cair um crucifixo na cabeça do superior hierárquico da secretária dos Bombeiros Sapadores. Em pânico, chamou os colegas, mas o primeiro a entrar na casa foi o noivo de Noémia. Ouvimos ambas as partes e conhecemos todos os detalhes deste caso.