Há 2h e 9min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Maria, que foi vítima de violência doméstica durante 13 anos. A nossa convidada fala-nos do ambiente pesado que vivia na infância. Depois, Maria recorda o que a mãe lhe disse quando esta lhe pediu ajuda. Maria fala-nos do medo com que vive diariamente.