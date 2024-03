Há 3h e 0min

No «Goucha», recebemos Bruno Savate, vencedor do «Big Brother - Desafio Final». O nosso convidado recorda os seus conflitos e polémicas que viveu dentro da casa mais vigiada do país, nomeadamente com Miguel Vicente. O vencedor do reality show fala-nos das concorrentes com quem criou mais afinidade e destaca Bárbara Parada.