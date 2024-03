Ao recordar relação conturbada com a mãe, José Cid confessa: «Não é importante para mim»

Há 1h e 2min

No «Goucha», recebemos o cantor José Cid de 82 anos que conta com uma carreira cheia de êxitos e sucesso. O nosso convidado explica-nos que nunca deixou que a sua família tivessem planos para si, «para muito desespero dos pais», confessa. O artista fala-nos da importância da relação com a irmã mais velha, que sempre o apoiou, referindo-se à mesma como a sua «verdadeira mãe». José Cid revela que a mãe «não foi importante para si», e explica o porquê.