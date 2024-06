Ao ser alvo de uma partida, Luís acabou por partir a placa dentária do chefe. Agressor pede indemnização

Hoje às 16:07

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Cai quem quer». Recebemos Luís Alves e António Jardim. A ingenuidade de Luís permitiu-lhe cair numa das mais velhas partidas portuguesas com consequências que se não tivessem sido trágicas, permitiam uma bela história de humor. Prestes a celebrar o seu aniversário, os colegas de trabalho fazem-lhe uma surpresa, e este reagiu mal ao agredir um dos colegas de forma violenta. António, chefe de Luís, filmou tudo. Ouvimos ambas as partes.