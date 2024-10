Há 2h e 0min

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) avisa Marco (Diogo Amaral) que é capaz de tudo para proteger Cacau (Matilde Reymão), dizendo que ele também terá agora de desistir de ficar com Marquinho. Marco continua a fazer-lhes frente, com Regina a acabar por perder a paciência e começar a apertar o dedo de Marco com um alicate. Marco, a gemer de dor, assente contar a verdade.