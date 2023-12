Há 1h e 19min

No «Goucha», conhecemos os altos e baixos da cantora Sónia Costa. A nossa convidada fala-nos da altura em que perdeu a voz e correu o risco de não voltar a falar. Com 10 anos, Sónia Costa estava a cantar e de repente... as cordas vocais falharam. Revela que teve muito tempo afónica.