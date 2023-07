Aos 11 anos, Rui teve o primeiro contacto com as drogas: «Pensei por termo à minha vida»

Há 15 min

No «Dois às 10», Rui Campos admite que o primeiro contacto com drogas aconteceu aos 11 anos para rapidamente chegar às drogas duras e à decadência. No início achava que aquilo era controlável, que quando quisesse parava, mas não foi assim. Arrastou toda a gente para aquela situação, a mãe, avó, irmão…tudo e todos.