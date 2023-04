Aos 15 anos, Henrique é cuidador da mãe

Há 2h e 12min

No «Goucha», conhecemos Henrique que vive com a mãe, Lina Pereira, de quem cuida desde pequeno. O ser cega de nascença e a descoberta há alguns anos de fibromialgia requer acompanhamento. O jovem fala do bullying que sofreu na escola, das suas tarefas diárias e daquilo em que ajuda a mãe diariamente.