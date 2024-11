Aos 16 anos foi mãe e aos 19 foi presa: Uma vida de luta entre abusos, drogas e superação - Veja a conversa completa

Há 1h e 54min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Carla Isabel Menezes. As primeiras memórias de Carla são em Setúbal. Descreve a infância como horrível e refere que sofreu abusos. Odiou o pai e não tem amigos. A peça termina com Carla a dizer que o pai morreu quando ela tinha 13 anos e que achou que daí em diante estaria sozinha. A morte do pai foi um vazio muito grande para Carla que não fez o luto. Dormiu na rua e passou fome. Nesse entretanto, conhece o pai do filho e engravida logo. Não tinha preparação para ser mãe. Aos 16 anos foi mãe e aos 17 quis separar-se do pai do filho. Por não querer que o filho passasse o que passou, deixou-o com a avó paterna. Aos 18 anos, recebe dinheiro dos tutores e ‘perde-se’ acabando no mundo das drogas. Aos 19 anos foi presa pela primeira vez.