No «Dois às 10», recordámos o momento da estreia em televisão de Cláudia Martins dos Minhotos Marotos, há 17 anos, no «Você na TV!» com Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira. A cantora tinha 17 anos quando cantou, pela primeira vez, em televisão com uma atuação de desgarrada de improviso.