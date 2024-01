Aos 17 anos, Joana descobriu que não tinha canal vaginal nem útero

Há 2h e 35min

Chama-se Joana Freire e nasceu sem canal vaginal. A causa? É portadora da síndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, responsável por certas anomalias do aparelho reprodutor feminino. O diagnóstico só chegou aos 17 anos, depois do insucesso nas relações sexuais e de uma ida à ginecologista: «A médica pega num cotonete, tenta colocar no canal vaginal e diz "a Joana não tem vagina"»

Foi um choque. Com uma história de vida inspiradora, Joana partilha a sua caminhada de desânimos, conquistas e a sua luta para ser mãe.

Depois do choque inicial, Joana iniciou a busca de soluções. Em 2004, começou finalmente o processo de reconstrução do canal vaginal. Admite que a operação mudou a sua vida a nível físico e psicológico. Sempre explicou aos companheiros que ia tendo que não podia ter filhos, mas pensou em alternativas. Atualmente com um companheiro que a apoia incondicionalmente, pensam na construção da família.

Joana contou-nos que a sua irmã está disponível para gerar um filho dela. Já fez a recolha de óvulos para poder ter um filho biológico. Contudo, como ainda não há legislação e sabe que esta pode não mudar, tem-se mentalizado que o sonho pode não se concretizar.