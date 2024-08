Há 3h e 7min

No «Goucha», os pais de João recordam os primeiros sintomas da leucemia do filho, e o dia em que o filho mais novo salvou a vida do irmão. Aos 17 anos, João foi diagnosticado com uma Leucemia Linfoblástica Aguda e depois recebeu um transplante de medula óssea do irmão que, na altura, tinha apenas 12 anos.