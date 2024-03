Há 1h e 24min

No Goucha, Beatriz Sousa recorda como aos 19 anos recebeu o diagnóstico de cancro no sangue. Encarou-o com naturalidade e, sendo uma mulher de fé, diz que nunca se revoltou. Conta ainda que os profissionais viram que não precisava de apoio psicológico já que estava a encarar a doença de forma resiliente.