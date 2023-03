Aos 19 anos, Carlos ficou preso a uma cadeira rodas e com os sonhos interrompidos

Há 1h e 3min

No «Dois às 10», Carlos Miguel Júlio conta como começou a jogar futebol. Começou na rua em criança e no Penelense, o clube da terra. Recebeu vários convites para ir para outros clubes, mas em família decidiram que ia ficar por perto, no Mirandense. Aos 19 sofreu um acidente quando vinha do treino que o deixou numa cadeira de rodas, paraplégico. Conta como foi quando teve o acidente e o que se sentiu quando lhe disseram que ia ficar numa cadeira de rodas.