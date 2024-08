Aos 20 anos descobriu uma massa na cabeça. Aos 23, um tumor cerebral. Aos 26, um terceiro tumor na cabeça - Veja a conversa completa

Há 59 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Diogo Mouga. Diogo tem 26 anos, é treinador de futebol do Belenenses há seis e já foi diagnosticado com um tumor na cabeça por três vezes. Diogo começa por contar que, este ano, descobriu pela terceira vez um tumor na cabeça. Depois disto, conta como tudo começou, há seis anos, como foi descobrindo os tumores e quais os tratamentos que tem feito. Termina a dizer que, apesar de tudo, nunca deixou de trabalhar e que o futebol é a sua maior paixão e escape.