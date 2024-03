Aos 20 anos, Patrícia deu à luz um bebé com 5 quilos: «Esse bebé é meu?»

Há 1h e 26min

No Goucha, conhecemos a história de Patrícia Cardoso, que tem uma vida marcada por problemas de saúde consecutivos. Uma infância traumática, marcada por problemas dentários que a traumatizaram ao ser vítima de bullying na escola e ao mesmo tempo surgiram as crises de ansiedade. Atualmente, é mãe de 3 filhos e quer ajudar outras pessoas com o seu testemunho para que peçam ajuda de forma a que as crises de ansiedade e ataques de pânico não condicionem as vidas.

Fala de como o primeiro bebé surgiu na vida, um bebé bem grande.