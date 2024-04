Aos 27 anos, André deixou de andar de um dia par ao outro - Veja a conversa completa

Há 2h e 12min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de André Durões. André tinha uma vida normal até ficar paralisado do pescoço para baixo de um momento para o outro. Desde então que luta com a mãe para se reabilitar, mas tem sido uma grande luta. Isabel continua a trabalhar, porque precisa de ganhar dinheiro, mas vai a casa as vezes necessárias. Chegou a ir a casa sete vezes no mesmo dia para mudar o filho que estava urinado. Para ela ser mãe é isto e só quer continuar a lutar para ver o filho feliz.