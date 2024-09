Aos 30 anos, Cláudia ficou com 13% do corpo queimado e teve de reaprender a andar

Há 1h e 45min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Cláudia Oliveira, a nossa convidada conta que sofreu um acidente com fogo em 2022, no qual queimou a cara. Confessa ter pensado o pior desde o início, tendo medo de se voltar a ver ao espelho e estar desfigurada não se reconhecendo. Depois disto vemos então o rosto de Cláudia que nos conta como ocorreu o acidente, tendo depois ficado em coma induzido. Quando acordou estava ventilada e não conseguia falar, o que diz ter sido assustador. Seguiram tempos de dor e recuperação, Cláudia soube que havia ficado com 13% do corpo queimado (rosto, braços e peito), com queimaduras de terceiro grau, tendo que fazer excertos de pele para recuperar algumas zonas do corpo. A jovem recorda que esteve quase sempre acamada e praticamente na mesma posição, tendo perdido a autonomia (não conseguia fazer nada sozinha) inclusive deixou de andar e teve que reaprender. Cláudia fala ainda da parte emocional que foi bastante afetada por causa das cicatrizes com que ficou e confessa que ainda hoje as aceita totalmente. Tanto que durante quase dois anos tentou escondê-las com roupa quanto ao rosto recorreu à maquilhagem para que as pessoas não a vissem simplesmente como uma queimada.