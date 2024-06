Aos 34 anos, Frederico teve de reaprender a fazer tudo - Veja a conversa completa

Há 3h e 57min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Frederico Pereira, aos 34 anos ficou completamente paralisado numa cama de hospital, após ser diagnosticado com uma síndrome. Conta que nesse período perdeu muita massa muscular e só aceitava a visita da Catarina pois não queria que mais ninguém o visse naquele estado. Frederico diz ter tido muitas saudades do filho Francisco e recorda o momento em que regressou a casa após 20 dias longe do filho. Sempre que se estava a ir abaixo olhava para o filho Francisco e ganhava motivação para continuar. Passou por momentos complicados, pois tem noção que era um bebé grande, tinham que lhe fazer tudo. Os banhos, por exemplo, era sempre o irmão quem lhos dava e isso, de início, constrangia-o. No entanto, Frederico nunca desistiu e em seis semanas (contra todas as expectativas) voltou a correr, a comer sozinho, a lavar os dentes e claro a brincar com o filho Francisco.