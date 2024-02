Há 2h e 4min

No «Dois às 10», Vânia fala-nos do impacto do facto de ter entrado na menopausa aos 36 anos, nomeadamente o facto de ter perdido o apetite sexual na sua vida de casal. A nossa convidada explica que o seu marido é compreensivo com a sua condição, e o que precisa de fazer para voltar a ter prazer nas relações sexuais.