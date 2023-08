Aos 42 anos, Carla começou a luta para ser mãe: «Foram dois bebés»

Há 1h e 46min

No «Dois às 10», Carla Anjos e o companheiro Paulo Costa falam do sonho de ser pais, e a concretização deste, através da doação de óvulos com fertilização in vitro. Contam que a primeira transferência falhou, mas a segunda foi um sucesso: “fizemos a transferência de dois óvulos fecundados para garantir a gravidez de um”, diz Carla que acabou por ser mãe de gémeos.