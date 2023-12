Aos 45 anos, Maria enfrentou um cancro da mama: «É uma doença muito solitária»

No «Goucha», Maria Vivas revela como com contou às filhas e quais foram as partes mais difíceis desta luta. Explica porque considera que esta é uma doença solitária, apesar de ter tido o apoio incondicional da família.