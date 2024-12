Há 21 min

Eliane, de 7 anos, foi diagnosticada com um cancro inoperável no cérebro. A menina perdeu parte da visão e tem de fazer 85 sessões de quimioterapia, mas mesmo assim não perde o sorriso na cara. No “Goucha”, ouvimos o apelo desesperado de uma mãe que quer salvar a filha!