Aos 8 anos, Cláudia foi abusada sexualmente por familiar: «Começou a deitar-se ao meu lado...»

Há 2h e 52min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Cláudia Piorro, que teve uma infância marcada pelos maus-tratos e abusos sexuais. A nossa convidada explica-nos que para além da violência doméstica da qual era vítima, foi também abusada sexualmente por um primo do próprio pai. Recorda que este familiar começou por conquistar a sua confiança até que começou a ter comportamentos censuráveis para com Cláudia. A nossa convidada deixa uma espécie de alerta: «A maior parte dos violadores estão em casa, na família».