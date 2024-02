Há 1h e 20min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Graça Canas, que ficou viúva no dia em que completava 39 anos e no dia de celebração de 12 anos de casada. A nossa convidada recorda o dia fatídico da perda do marido, que faleceu vítima de uma paragem cardiorrespiratória. A filha Constança recorda a despedida emocionante do pai na cama do hospital, com apenas 9 anos de idade.