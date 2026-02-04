Aos 90 anos, Deolinda pensava que ia falar de costura, mas a surpresa foi outra!

Há 1h e 38min

No «Momento Certo», Deolinda, uma utente de 90 anos da ARPIMS (Mira Sintra), chegou ao "Momento Certo" com o orgulho de quem ia mostrar o seu talento na Oficina das Marias, onde se dedica à arte da costura. O que ela não esperava era que a linha da vida lhe tivesse preparado um ponto muito mais emocionante.

Em vez de falar apenas de tecidos e agulhas, Deolinda foi surpreendida pela neta, Filipa, e pelas suas bisnetas. Num testemunho tocante sobre o valor da família e o combate ao isolamento dos idosos, Filipa deixou uma lição para o país: a de que os idosos não podem ser esquecidos e que o cuidado com a avó não é uma obrigação ou retribuição, mas sim um ato de respeito profundo. Uma homenagem que prova que, aos 90 anos, o maior trabalho manual de Deolinda foi o amor que costurou entre gerações.