Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento Certo

Aos dois anos foi diagnosticada com paralisia cerebral, foi vítima de bullying mas hoje é uma mulher bem sucedida: «Se sou assim é porque os meus pais nunca me trataram como diferente»

26 out, 08:44
Aos dois anos foi diagnosticada com paralisia cerebral, foi vítima de bullying mas hoje é uma mulher bem sucedida: «Se sou assim é porque os meus pais nunca me trataram como diferente» - TVI

No «Momento Certo», conhecemos a história de Sandra. 

Diz-se que não devemos baixar perante as adversidades. Foi o que fez a Sandra. Esta mulher é um verdadeiro exemplo de força e determinação! Aos dois anos foi diagnosticada com paralisia cerebral. Mas isso não foi impedimento nem para Sandra, nem para os pais, de viverem uma vida digna e, mais do que isso, feliz. Os três uniram forças, puseram o amor à frente de tudo, e ultrapassaram os obstáculos que as limitações de Sandra lhe trouxeram. Mesmo as ameaças externas batiam na

carapaça desta família. Durante anos, Sandra foi vítima de bullying na escola. Chegou a sofrer sozinha, em silêncio, pois sabia que era “diferente”. Mas não aos olhos de Tânia e Sandro, que sempre a trataram como uma pessoa tão capaz como todos nós! E a prova disso é que hoje está aqui. Casada, com um emprego e com uma vida realizada ao lado daqueles que a amam. Chegou o momento de a conhecermos!

Momento Certo

23:27

Ana passou fome. Hoje é conhecida como «a senhora das sopas» e ajuda dezenas de famílias: «Levei muita porrada»

Momento certo
26 out, 08:44
21:08

Maria enfrentou a dor, a violência e a solidão - 40 anos depois quer agradecer a quem lhe salvou a vida

Momento certo
26 out, 08:41
13:49

A avó que todos gostariam ter - Quando o amor não precisa de laços de sangue

Momento certo
26 out, 08:41
12:45

Milagre! Avó faz o parto da neta na beira da estrada

Momento certo
26 out, 08:40
12:43

Fátima Costa despede-se do marido cinco anos após a sua morte

Momento certo
19 out, 11:32
Mais Momento Certo

Mais Vistos

«Enganou-me bem…»: revelado o verdadeiro motivo para o fim da relação entre Viktor Gyökeres e Inês Aguiar

V+ TVI
Ontem às 16:51
1

O casamento quase secreto que uniu Marco Paulo e Cinha Jardim — e do qual nasceram 13 filhos

V+ TVI
Ontem às 11:22
2

Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»

V+ TVI
27 out, 11:20
3

«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre

Dois às 10
Ontem às 11:00
4
02:36

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso

Secret Story
Há 2h e 1min
5

Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos

Dois às 10
22 out, 12:40
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Mau tempo faz estragos em Portugal. Vencedor do Secret Story mostra imagens impressionantes

Secret Story
Ontem às 16:43

Bernardina Brito reage às comparações com Liliana e revela a grande diferença entre ambas

Dois às 10
Há 2h e 21min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor 'vira-se contra' António para defender Maria de Fátima

Novelas
Há 2h e 50min

A pergunta que o filho da vereadora de Vagos foi incapaz de responder aos investigadores

Dois às 10
Ontem às 16:20

O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

Secret Story
Ontem às 18:46

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Secret Story
Ontem às 19:07

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Gala - 29 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Tensão no Parlamento: André Ventura atira papéis ao chão

Jornal da CNN
Ontem às 21:12

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso

Secret Story
Há 2h e 1min

Comentadores analisam (ao segundo) o momento da farinha que está a dar que falar e mostram-se indignados

Secret Story
Há 1h e 38min

«O braço está arranhado»: Liliana repara em Marisa Susana após caos protagonizado com Bruno

Secret Story
Há 1h e 26min

A Protegida: Isabel tranca-se no quarto com pânico de Francisco

A Protegida
Ontem às 23:20
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Aos 53 anos, Paula não se lembra de passar um Natal ou um aniversário com alguém

Dois às 10
Há 5 min

Paula está sozinha no mundo: «Ninguém vai sentir a minha falta se eu morrer»

Dois às 10
Há 5 min

É familiar no pequeno ecrã, mas o que o faz sobressair em Portugal vai muito além da televisão

Dois às 10
Há 24 min

Convidada surpreende Cristina Ferreira com presente: «Pode ser que fique noiva»

Dois às 10
Há 45 min

Enquanto convidada recorda o companheiro falecido, um som inesperado surpreende todos: «É um sinal»

Dois às 10
Há 52 min

Ao saber que ia entrar no «Secret Story 9», Ana cumpriu uma promessa religiosa

Dois às 10
Há 55 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor engana Rosa Maria e Sammy com uma história falsa

Novelas
Há 2h e 15min

Vem aí em «A Protegida»: Farto de exigências, Óscar ameaça Clarice

Novelas
Há 44 min

No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?

Novelas
Há 45 min

«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

Novelas
Ontem às 16:00

«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país

Novelas
Ontem às 14:27

Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

Novelas
Há 1h e 11min